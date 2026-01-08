Fedenaga reporta normalidad en la producción ganadera e impulsa el suministro de carne en el país

El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) José Jesús Labrador, reporta normalidad en la producción ganadera y garantiza suministro de carne en el país. Afirmó que actualmente se encuentran desarrollando estrategias para la creación de un plan nacional ganadero para así aumentar la oferta a nivel nacional, y aseguró que el principal objetivo es que la industria debe trabajar con base a tener una mejor oferta.

En materia de precios y costos, explicó que existe un diferencial cambiario al que deben enfrentarse igual que toda la población y destacó que es importante que entre todos encontremos una solución.

Añadió que debemos pensar en desarrollar estrategias para desarrollar un plan nacional ganadero y así puede aumentar la oferta a nivel nacional lo que ayudaría a beneficiarse a otros rubros de la producción nacional como el cuero.

El gran objetivo, de acuerdo a Labrador, es abastecer el mercado nacional. Para lograrlo explicó que debe existir una organización que empiece un inventario nacional de rebaño ya que Venezuela cuenta con cerca de 40 millones de hectáreas para producir ganadería en este país.