El sector bancario tendrá su primer feriado del año el 12 de enero

El sector bancario venezolano se prepara para el primer feriado de enero fijado para el próximo lunes 12, con motivo de la celebración del Día de Reyes.

Aunque la festividad religiosa corresponde al martes 6 de enero, el calendario oficial de la Sudeban estipula su traslado al lunes siguiente, lo que implica el cierre de todas las agencias y oficinas administrativas en el territorio nacional.

Sin embargo, el impacto para los usuarios será limitado. Se estima que el 98% de las transacciones habituales, como transferencias, pagos móviles y consultas, podrán ejecutarse sin inconvenientes mediante la banca en línea y las aplicaciones móviles. Los cajeros automáticos y los sistemas de pago por teléfono también se mantendrán operativos durante todo el día.