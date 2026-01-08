Autoridades de Inparques cierran de modo preventivo la serranía Las Delicias en el Henri Pittier por período seco

El Instituto Nacional de Parques en el estado Aragua anunció el cierre preventivo de la serranía las delicias del Parque Nacional Henri Pittier, a través de un comunicado.

Inparques informó que esta medida de reguardo durante el periodo seco, tiene el propósito de proteger la integridad de los ecosistemas y la seguridad de los ciudadanos que frecuentan los senderos de este espacio natural.

Juliana Ramos, directora regional de la cartera ecosocialista y secretaria de la Sexta Transformación, Ciencia y Tecnología, explicó que la restricción responde a instrucciones directas de la gerencia de Inparques. La acción institucional surge tras el registro de diversos conatos de incendio en la zona durante los últimos días, lo que obliga a las autoridades a priorizar la integridad física de los ciudadanos y la preservación del ecosistema.

La medida provisional busca garantizar la seguridad de las personas ante un posible incendio de vegetación y facilitar el despliegue de los equipos de emergencia en la zona.

Inparques hizo un llamado a la comunidad a respetar esta restricción e informó que la medida se mantendrá vigente hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.