13 fallecidos en Polonia por la ola de frío

Polonia enfrenta desde hace una semana una intensa ola de frío con temperaturas nocturnas de hasta -20 °, que ha ocasionado cientos de emergencias, carreteras cortadas y hasta la fecha 13 víctimas por hipotermia, principalmente personas sin hogar y ancianos.

Las autoridades confirmaron tres fallecidos en Masuria, dos en Pequeña Polonia y una en Silesia, además de otras cinco reportadas por la Policía y otras dos notificadas por los servicios de rescate.

Muchos ayuntamientos se han acondicionado como albergues temporales locales municipales e incluso oficinas para proteger del frío a las personas sin hogar, y se han hecho llamamientos para que aquellos que puedan, tanto particulares como alojamientos turísticos, acojan a los más vulnerables hasta que pase la ola de frío.

Esta situación ha llevado a las autoridades a adoptar medidas de emergencia extremas, como el cierre de escuelas en algunos municipios debido a las dificultades de transporte y el frío intenso.

Se teme que las temperaturas bajen aun más durante la próxima semana, con mínimas previstas de hasta -25 °C y que a ello se sumen temporales de viento, así como nevadas que podrían dejar más de 60 centímetros de nieve.