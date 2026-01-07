Terminal de pasajeros en Maracay mantiene servicios para retorno de temporadistas

El terminal de pasajeros de Maracay, en Aragua, ha permanecido activo desde el pasado fin de semana en sus labores para garantizar el traslado de los temporadistas nuevamente a la entidad, que provenían principalmente de Ocumare y Choroní.
Tanto las rutas como el despliegue de seguridad se encuentran habilitados para brindar apoyo y resguardar a los ciudadanos.
De igual manera, esta semana sigue activo el servicio hacia otros destinos, dentro y fuera de la región.
De igual manera, el terminal de pasajeros del estado Mérida, municipio Libertador, reactivó sus servicios, y las autoridades informaron que las unidades de transporte pueden surtir combustible con normalidad.