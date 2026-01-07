Siete lesionados en una colisión de vehículos en Tazón

Al menos siete personas quedaron heridas tras el choque de dos autobuses registrado en horas de la mañana de este martes en la Autopista Regional del Centro, a la altura de la bajada de Tazón.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Caracas, entre los afectados se encuentran cinco adultos y dos menores de edad.

Una mujer presentó una posible fractura de fémur y un hombre sufrió varios traumatismos de carácter leve. Ambos fueron trasladados al Hospital de Coche para recibir la atención médica correspondiente, según informó la institución a través de sus redes sociales.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes ya realizan las diligencias correspondientes en la vía. Aunque se espera el veredicto, se presume que los conductores de ambos colectivos se desplazaban a exceso de velocidad.