Un fuerte terremoto de magnitud 6,2 sacude la prefectura japonesa de Shimane

Un terremoto de magnitud 6,2 se registró durante la mañana de este martes 6 de enero en la costa oeste de Japón, activando los protocolos de emergencia en varias localidades.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el hecho ocurrió a las 10:18 y tuvo su epicentro en la prefectura de Shimane. Posteriormente, la zona fue afectada por réplicas de magnitudes de 5,1, 4,5 y 3,8, sin que se emitiera alerta de tsunami.

Imágenes difundidas por medios y redes sociales mostraron edificios balanceándose, objetos cayendo y personas evacuando de a modo de prevnción desde escuelas y espacios públicos.

En relación con infraestructuras críticas, la empresa Chugoku Electric Power, responsable de la central nuclear de Shimane, señaló no hubo daños en las instalaciones.

La primera ministra Sanae Takaichi reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos sismos.