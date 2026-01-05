A petición de la Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) las compañías aéreas reducirán hasta esta noche en un 15 % su programa de vuelos en los dos aeropuertos de París por la nevada que está afectando a todo el noroeste de Francia, y que causa, además, graves problemas de circulación.

En un comunicado, la DGAC informó que las aerolíneas tienen que suspender ese 15 % de los vuelos en el aeropuerto Charles de Gaulle hasta las 20.00, y en el de Orly hasta el fin de la actividad.

A los pasajeros, se les recomienda que se informen con sus compañías para saber si sus trayectos se mantienen.

Una borrasca se sintió en el norte de Francia de oeste a este y provocó nevadas desde primera hora de la mañana, que dejaron varios centímetros de espesor inicialmente en Bretaña y Normandía y desde la tarde en Ile de France.