Instalación del Período Constitucional Legislativo 2026-2031

La sesión inaugural del Parlamento para el período legislativo 2026-2031 se lleva a cabo este lunes, presidida por el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, conforme a lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el reglamento interno de la Asamblea Nacional (AN). En este evento, se incorporaron los diputados electos en las elecciones de mayo de 2025.

Durante su discurso de apertura, Soto Rojas destacó que “tanto el país como el mundo enfrentan una situación especial, compleja y desafiante; el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado por el Gobierno de Estados Unidos en un ataque bárbaro y cobarde, de naturaleza fascista, impulsado por el imperialismo yanqui, que es el principal enemigo del pueblo venezolano, de la región y del mundo. Sin embargo, estoy convencido de que nuestro pueblo superará esta adversidad”.

En este acto solemne, la Asamblea Nacional procederá a juramentar a todos sus diputados y, posteriormente, se llevará a cabo el nombramiento de la nueva Junta Directiva, que será responsable de guiar los trabajos legislativos durante los próximos cinco años.

El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, envió un mensaje al pueblo venezolano, reafirmando el compromiso de la instancia parlamentaria en la defensa de la dignidad de Venezuela.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a mantenerse movilizados en las calles, rechazando el secuestro del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores.