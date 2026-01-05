La Asamblea Nacional aprobó la conformación de su junta directiva para el período constitucional legislativo 2026, donde fue reelecto como presidente del Parlamento el diputado Jorge Rodríguez.

Del mismo modo, se eligió como primer vicepresidente al diputado Pedro Infante, y como segunda vicepresidenta a la diputada Grecia Colmenares, propuestos por el diputado Nicolás Maduro Guerra.

El director de debate, Luis Fernando Soto Rojas, expresó durante el discurso inaugural el respaldo absoluto a la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.