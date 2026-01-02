Cuarenta muertos y más de 100 heridos confirma policía tras incendio en Suiza

Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sur del país, ha provocado alrededor de 40 muertos y 115 heridos.

Según la policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se han trasladado efectivos de la policía, bomberos, 10 helicópteros y 40 ambulancias.

Las autoridades informaron que el incendio se produjo tras varias explosiones en la madrugada de este jueves, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en Le Constellation, un bar muy popular entre los jóvenes de esta localidad suiza.

Por su parte, Frédéric Gisler, jefe de la policía del cantón de Valais indicó que la mayoría de los heridos se encuentran en estado de gravedad y hay víctimas de diferentes nacionalidades. Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al hospital de Sion, capital del cantón de Valais.

Algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al gobierno suizo ante esta tragedia.