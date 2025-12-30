Dos nuevos sismos se registran en zona afectada por temblor que dejó 25 heridos y 12 hospitalizados en Perú

El sismo de magnitud 6 ocurrido el pasado sábado en la costa norte de Perú ha dejado 51 heridos, 11 de ellos hospitalizados, y daños materiales en casas, escuelas y hospitales de las regiones de Áncash y La Libertad, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Del total de heridos contabilizados en ocho centros de salud de Áncash y La Libertad, 40 han recibido el alta médica.

Asimismo, los gobiernos locales en ambas regiones han reportado ocho viviendas afectadas y una inhabitable; una institución educativa inhabitable y una afectada; además de 5 establecimientos de salud, un templo religioso y dos desembarcaderos pesqueros artesanales con diversos daños.

Actualmente, la municipalidad provincial de la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad, coordina la entrega de ayuda humanitaria para las personas damnificadas tras el sismo de magnitud 6.0 del sábado, que fue seguido de al menos tres réplicas de magnitudes 5.1, 3.8 y 3.9 con epicentro en el mar.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas ha indicado que la empresa Hidrandina ha restituido el servicio de energía eléctrica en su totalidad.