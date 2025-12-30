Avanza el plan de transformación integral del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía

En materia de infraestructura, el principal terminal aéreo de nuestro país continúa su ruta hacia la modernización. Este jueves 26 de diciembre, autoridades nacionales realizaron una inspección directa para verificar los avances del Plan de Transformación Integral del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Durante el recorrido por las instalaciones, coordinado por el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez, se constataron las mejoras significativas tanto en el área operativa como en la infraestructura física.

Las autoridades destacaron que estos logros son el resultado del compromiso y la vocación de servicio de la «gran familia aeroportuaria». Las obras incluyen la actualización de sistemas tecnológicos y el remozamiento de espacios comunes, reflejando una planificación estratégica con visión de futuro.

Con estas acciones, el terminal de Maiquetía reafirma su posición como la principal puerta de entrada a Venezuela, apostando a la eficiencia y a los más altos estándares de calidad internacional.

Un esfuerzo colectivo que, aseguran, no se detiene para garantizar que el país cuente con una infraestructura aeroportuaria moderna y a la altura de las exigencias actuales.