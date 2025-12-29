Guatemala decreta 3 días de luto por accidente de autobús en el que fallecieron 15 personas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta oficial de la red social X, donde lamentó profundamente la tragedia y señaló que el Gobierno ha estado coordinando acciones de asistencia para las personas afectadas.

Anunció, además, su decisión de decretar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente, el cual se produjo en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, luego de que un autobús con casi 50 pasajeros a bordo se precipitara en un barranco, dejando un saldo de 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad fallecidos y otras 19 personas heridas, las cuales fueron evacuadas a un hospital de la zona.