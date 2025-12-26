Las autoridades españolas investigan el origen de 27 casos de peste porcina en jabalíes de Cataluña

España ha elevado a 27 los casos de peste porcina africana tras confirmarse un nuevo positivo en un jabalí, según informó el Ministerio de Agricultura. El foco se concentra en la localidad de Cerdanyola del Vallès, cerca de Barcelona.

La detección de este nuevo caso ha llevado a las autoridades a modificar la delimitación de la zona de infección, dentro de un radio de 20 kilómetros alrededor del foco, incorporando nuevos municipios a las áreas sujetas a medidas de control

Hasta el momento, las autoridades han analizado 193 cadáveres de animales silvestres encontrados en el medio natural, carreteras y vías ferroviarias dentro del área afectada, todos ellos con resultado negativo, según datos oficiales. Asimismo, los controles realizados hasta la fecha en las 55 explotaciones porcinas situadas dentro de la zona restringida no han detectado síntomas ni lesiones compatibles con la enfermedad.

En cuanto al origen del brote, la generalitat de Cataluña ha señalado en los últimos días que no existen por ahora indicios de que la peste porcina africana se haya originado en un laboratorio. El Ejecutivo catalán ha indicado que la investigación sigue abierta y que será el análisis genético del virus el que permita determinar con precisión su procedencia.

Las autoridades recuerdan que la peste porcina africana no afecta a los seres humanos, pero supone un riesgo grave para el sector porcino, por lo que por el momento se mantienen las restricciones y los controles para evitar su propagación.