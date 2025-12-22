Fortalecen sector ganadero en Falcón mediante jornada de atención técnica a productores del municipio Bolívar

En un esfuerzo conjunto por potenciar la producción de carne y leche en el estado Falcón, especialistas del Centro de Investigación Asistida Falcón de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Ciaf-Unefm) y Fundacite Falcón desplegaron una jornada de asistencia técnica integral en el sector Arauca, municipio Bolívar, que tuvo como objetivo general elevar los estándares de salud y rendimiento del rebaño local.

El programa incluyó visitas a siete unidades de producción, donde se efectuó una evaluación integral de los rebaños, se evaluó el estado corporal y condiciones sanitarias.



Durante la jornada se recolectaron 126 muestras de heces y sangre, destinadas a análisis de laboratorio en áreas de coprología, hematología y detección de hematozoarios. Estos estudios permitirán monitorear la salud del ganado y detectar de manera temprana la presencia de parásitos y enfermedades que afectan la productividad.



Más allá del diagnóstico, los expertos proporcionaron recomendaciones específicas sobre protocolos de alimentación y medidas sanitarias, orientadas a mejorar la gestión de las unidades bovinas y garantizar mayor rendimiento en la producción de carne y leche.