Christensen se rompe el ligamento cruzado

Cuando venía de marcar en Copa del Rey y ver más minutos con el equipo, el defensor central del FC Barcelona se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será baja por lo menos tres meses.

Durante una sesión de entrenamiento, el defensor arrojó un gesto de molestia mientras cumplía con su rutina diaria previo al partido contra el Villarreal que se disputó el pasado domingo, provocando que detuviera la actividad e ingresara a la lista de lesionados del equipo blaugrana.

El futbolista danés se suma a Ronald Araujo como los centrales que no estarán disponibles para Hansi Flick en la zaga defensiva, lo que podría obligar al conjunto culé a buscar algún refuerzo en el mercado de fichajes de invierno.