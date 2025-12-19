Saime anuncia 5 días no laborables durante la temporada decembrina

El Servicio Administrativo De Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó a la ciudadanía sobre el cronograma de atención que regirá en sus oficinas durante el cierre de año y el inicio de 2026. La institución estableció cinco días no laborables con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Según el comunicado difundido a través de sus canales oficionales, el organismo mantendrá sus operaciones en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con excepción del 24, 25 y 31 de diciembre,1 y 2 de enero.

Durante estas jornadas, las sedes de atención al público en todo el territorio nacional permanecerán cerradas. Las actividades se retomarán con total normalidad el lunes 5 de enero del próximo año 2026.