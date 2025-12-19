Nueva Esparta lidera el turismo navideño con un 90% de ocupación hotelera

Según datos de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), el estado Nueva Esparta registra una ocupación hotelera del 90% para el cierre del año.

El presidente del gremio, Alberto Vieira, destacó que esta tendencia de alta afluencia no es exclusiva de la región insular. La Colonia Tovar, en el estado Aragua, reporta cifras de ocupación similares para la temporada decembrina.

Estados como Miranda, La Guaira y Carabobo mantienen un sólido 50% de ocupación, mientras que Mérida y Táchira superan ligeramente un 30%.

Vieira detalló que el sector hotelero nacional ha experimentado una leve mejoría en comparación con el año anterior. El acumulado anual de ocupación se sitúa actualmente en torno al 32%, lo que representa un incremento de varios puntos respecto al 2024.