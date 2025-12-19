Lluvias y nevadas ofrecen un respiro ante la histórica sequía en Irán

Tras seis años consecutivos de una persistente de sequía y escasez de agua, diversas regiones de Irán, incluyendo Teherán, han registrado precipitaciones y nevadas durante la última semana. Estos fenómenos meteorológicos representan un alivio parcial para los embalses del país, que se encontraban en niveles críticos de operatividad.

En las zonas montañosas del norte y oeste, la acumulación de nieve ha permitido la apertura de las pistas de esquí en los alrededores de Teherán. En el sur del país, el panorama ha sido más intenso. En las islas de Kish y Qeshum, situadas en el golfo Pérsico, las lluvias torrenciales provocaron anegaciones en viviendas, comercios y vías públicas, obligando a las autoridades locales a desplegar equipos de emergencia.

A pesar de estas lluvias, las instituciones meteorológicas advierten que la crisis está lejos de resolverse. Irán ha enfrentado el otoño más seco en las últimas seis décadas, con una disminución del 52% en las lluvias respecto al promedio histórico.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno ha implementado operaciones de siembra de nubes y el mes pasado se llevó a cabo la celebración de rezos colectivos nacionales pidiendo por el fin de la sequía.