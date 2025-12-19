Ex piloto de NASCAR, Greg Biffle, falleció junto a su familia en accidente aéreo

Un avión de negocios que llevaba seis personas a bordo se estrelló mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte. Entre los fallecidos, se encontraban el ex piloto de NASCAR Greg Biffle y su familia, según confirmaron las autoridades locales y federales.

El Cessna C550 estaba regresando al aeropuerto poco después de despegar cuando se produjo el accidente que terminó con la vida de Biffle, su esposa y sus dos hijos. Hasta los momentos, aún se desconocen las identidades de las otras tres personas afectadas.

Las investigaciones meteorológicas que realizaron la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) arrojaron que al momento del accidente, habían fuertes lluvias y nubosidad, lo que habría sido uno de los factores que provocaron la catástrofe.

Por otro lado, existen otras interpretaciones de este suceso. Debido a que el avión despegó y luego intentó regresar al aeropuerto, podría significar que podría haberse producido un problema mecánico, según platean las investigaciones.