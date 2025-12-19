Cardenales venció a Caribes para adueñarse del segundo lugar

Los Cardenales de Lara dividieron la serie contra los Caribes de Anzoátegui en Barquisimeto al imponerse cuatro carreras por tres y despegarse de La Tribu en la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Gracias a un hit de Yonny Hernández en la baja del octavo inning cuando el juego estaba empatado a tres, César Izturis Jr anotó la cuarta rayita crepuscular que marcaría la diferencia para llevarse el triunfo en el nido.

El ganador del compromiso fue el relevista Cristian Cosby (3-2), quien trabajó por un inning y dos tercios, donde ponchó a dos bateadores y permitió solo un hit. La derrota cayó en Francis Peguero (0-3) y el dominicano Listher Sosa se atribuyó el salvamento (4) en el último episodio.