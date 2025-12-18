Gobernador de Lara: «No hay motivo para hacer colas para surtir combustible»

El Gobernador del estado Lara G/B Luis Reyes Reyes hizo un llamado a la calma en relación al abastecimiento de combustible en la región.

En sus declaraciones, enfatizó que no hay motivo para el nerviosismo ni para las largas colas en las estaciones de servicio de la entidad.

El Gobernador reafirmó que las condiciones para la producción y distribución de hidrocarburos en el estado Lara son normales, y que tanto la gasolina como el gas están llegando sin inconvenientes. “No hay nada que nos impida la producción de gasolina ni la llegada de las gandolas que le corresponden cada día y cada semana”, concluyó.