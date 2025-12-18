El PSG es campeón de la Copa Internacional y conquista el ‘Sextete’

Llegó la cereza del pastel para el Paris Saint Germain. Los dirigidos por Luis Enrique derrotaron al Flamengo, actual campeón de la Libertadores, en la final de la Copa Intercontinental para sumar su sexto título y cerrar una temporada exitosa.

Los Parisinos igualaron 1-1 contra los brasileños en los 90 minutos y en tanda de penales se impusieron 2-1, donde el arquero Matvey Sofonov atajó cuatro penas máximas consecutivas para ser el héroe de los de la capital de Francia.

Con este trofeo sumado a sus vitrinas, el PSG se sumó a una lista exclusiva de clubes ganadores del ‘Sextete’ de títulos, en la que se agrupa con el Barcelona (2009-2010) y el Bayern Múnich (2019-2020).