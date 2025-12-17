Gobierno y sector privado instalan mesa de trabajo tributaria en favor de la economía nacional

Tras una semana del Consejo Nacional de Economía Productiva, representantes del sector privado instalaron una mesa de trabajo sobre temas tributarios, junto al Superintendente Nacional del Seniat, el Intendente de Tributos Internos y el Intendente de Aduanas.

Este encuentro tiene el objetivo de reforzar el desarrollo de la Nación hacia una Venezuela más próspera y reafirmar el compromiso de avanzar en condiciones de diálogo que permitan consolidar una economía más productiva y sostenible.

Con motivo de estas discusiones, se anunció que está en trámite la publicación de la “Licencia Única de Importación” para el sector importador.

Las próximas mesas de trabajo estarán coordinadas por la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel; el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez y el director de Consecomercio, Leonardo Palacios.