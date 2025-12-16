Parlamentarios del Estado Aragua instan a prohibir “pirotecnia y hechicería” en zonas naturales protegidas por el Estado

Parlamentarios del consejo legislativo del estado Aragua (CLEBA), continuaron con el proceso de consulta pública para la reforma del proyecto de ley de convivencia ciudadana. el encuentro se realizó en el zoológico las delicias y congregó a legisladores y figuras del ámbito proteccionista y animalista de la región que generaron importantes aportes enfocados en la protección ambiental y animal.

la presidenta del parlamento aragüeño, legisladora Katiana Hernández, señaló que durante la discusión se abordaron temas fundamentales. entre ellos, se discutieron medidas para la protección de cuencas hidrográficas, el Monumento natural Codazzi y el Parque Nacional Henri Pittier. adicionalmente, se promovió la prohibición del uso de fuegos artificiales en zonas naturales protegidas para prevenir incendios y proteger la fauna silvestre.

otro punto relevante fue la regulación de actividades mítico-religiosas. la legisladora Hernández indicó que “se planteó la regulación de actividades mítico-religiosas en los cauces de los ríos, buscando evitar la contaminación por pólvora o productos inflamables”. se hizo también énfasis en la protección de los animales de compañía, a quienes se debe reconocer como un miembro más de la familia.

Hernández también resaltó la importancia de abordar la contaminación sónica, un tema sensible para la calidad de vida. indicó que «todos tenemos derecho a un descanso y a un sueño reparador, especialmente nuestros adultos mayores. instron a los establecimientos nocturnos, a respetar el derecho al descanso de los demás», afirmó.

por consenso con los entes correspondientes la consulta pública continuará durante una semana para garantizar que la nueva ley de convivencia ciudadana recoja todas las consideraciones de la sociedad aragüeña.