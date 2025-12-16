NASA rastreará asteroides cercanos a la Tierra para anticipar posibles impactos

La NASA se prepara para dar un gran paso en materia de defensa planetaria con el próximo lanzamiento de su innovador telescopio espacial: NEO Surveyor.

Este observatorio cósmico está siendo desarrollado con un propósito fundamental: la búsqueda incansable de objetos celestes con potencial para impactar nuestro planeta. Programado para iniciar sus operaciones en septiembre de 2027, el NEO Surveyor se enfocará en la identificación de aquellos cuerpos que no han sido detectados por los observatorios tradicionales, pero que podrían representar un peligro inminente.

La implementación de NEO Surveyor responde no solo a un mandato legal, sino también a la apremiante necesidad científica de prevenir catástrofes. Gracias a su avanzada tecnología infrarroja, la NASA busca mejorar drásticamente la capacidad de detección de riesgos ocultos, cerrar las brechas en el catálogo de objetos próximos a la Tierra y dotar a la comunidad global de herramientas vitales para anticipar, para así mitigar amenazas astronómicas.

El inminente lanzamiento del NEO Surveyor, sumado a la consolidación de sistemas de alerta avanzados y a la colaboración internacional, amplía significativamente las capacidades en materia de defensa planetaria y profundiza nuestra comprensión sobre los orígenes del sistema solar.