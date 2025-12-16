‌Inaugurada Primera Ruta Patrimonial Maracay-Choroní

La Primera Ruta Patrimonial de Maracay-Choroní fue inaugurada con un recorrido por los espacios históricos que marcaron el desarrollo de la ciudad, con el objetivo de sumergir a los visitantes en la historia viva del territorio y recobrar el valor artístico de la «Aragüeñidad».

La ruta llegó a la Casa de la Cultura de Maracay, donde el público disfrutó de una pieza teatral a cargo del Teatro Estable de Maracay; luego en la sede del Concejo Municipal de Maracay-Choroní. Allí, los participantes visitaron la Galería de Arte «Voces de la Aragüeñidad» y apreciaron las transformaciones realizadas en el Salón de Sesiones del cuerpo edilicio.

La jornada continuó, con un recorrido por la muestra fotográfica histórica en la galería de arte a cielo abierto ubicada por la renovada caminería de la avenida Las Delicias, que retrata los lugares más icónicos de la capital aragüeña a lo largo del tiempo.

Uno de los momentos más destacados fue el encuentro con el maestro Asdrúbal Figuera, quien explicó los detalles de su famosa obra «Gordo Suspendido», cuyo nombre original es «Dibujado en el cielo».

Hasta llegar a la Concha Acústica en, donde el Ensamble de música venezolana del programa de educación especial, núcleo Maracay, ofreció un concierto a los asistentes. La actividad finalizó al caer la noche en la Casa de los Arcos.

Con esta primera jornada, las autoridades dejaron las huellas de un proyecto que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el desarrollo cultural de la región.

Esta iniciativa, que impulsa de manera conjunta la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Rafael Morales y el presidente del Concejo Municipal, Ángel Márquez, recoge la propuesta del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, para consolidar ciudades más humanas a través del reconocimiento de su esencia cultural.