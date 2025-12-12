Deportivo Lara inicia captación de nuevos talentos para la Liga Futve Junior

El Deportivo Lara abrió formalmente el proceso de captación de talentos para conformar sus categorías menores de cara a la temporada 2025 de la Liga Futve Junior, uno de los semilleros más importantes del fútbol venezolano.

Este movimiento marca un paso significativo en la reconstrucción institucional del club y se proyecta como parte del camino que conduce al equipo a su retorno al fútbol profesional, consolidando nuevamente la estructura deportiva desde la base.

Las pruebas se realizarán en dos jornadas, organizadas por bloques y sedes distintas:

Bloque bajo (categorías 2012, 2011 y 2010):

Lunes 8 de diciembre, a las 3:00 pm, en la cancha de Los Samanes.

Bloque alto (categorías 2009, 2008, 2007 y 2006):

Miércoles 10 de diciembre, a las 8:00 am, en El Cuadrito, ubicado en el Complejo Deportivo.

La captación no tiene costo y está abierta tanto a jugadores de clubes locales como de otros Estados.

Los aspirantes deben asistir con indumentaria deportiva completa: short, medias, espinilleras y zapatos de fútbol.