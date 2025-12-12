Comercios deberán adoptar un nuevo formato oficial para mostrar el BCV según directrices de la SUNDDE

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) anunció la puesta en marcha de un nuevo formato obligatorio que todos los comercios del país deberán utilizar para informar al público la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). La medida busca unificar la presentación de esta información y evitar confusiones entre consumidores.

De acuerdo con la institución, el formato actualizado deberá colocarse en un lugar visible dentro de cada establecimiento y contará con un código QR que permitirá a los compradores verificar, en tiempo real, la tasa oficial vigente. Esta herramienta también facilitará que los usuarios puedan reportar irregularidades relacionadas con cobros indebidos o uso de tasas no autorizadas.

La SUNDDE explicó que el nuevo modelo reemplaza a versiones anteriores con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión y promover una mayor transparencia en la formación de precios, especialmente en transacciones donde suelen presentarse diferencias entre el monto anunciado y el aplicado al momento del pago.

Asimismo, la institución recordó que el uso de formatos distintos al aprobado o la ausencia del mismo puede considerarse incumplimiento de la normativa, lo que abriría la posibilidad de sanciones contempladas en la Ley Orgánica de Precios Justos.