AN autoriza presupuesto del BCV para el año 2026

La Asamblea Nacional (AN), en su sesión ordinaria de este jueves, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela (BCV) para el Ejercicio Económico Financiero 2026.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de la diputada Lisett Siboney Muñoz (PSUV/Anzoátegui). El monto aprobado para el BCV asciende a la cifra de Bs. 114.248.464.817,91.

La parlamentaria detalló la estructura de gastos, la cual está orientada a la eficiencia operativa y la modernización del sistema económico nacional:

• Gastos Corrientes: 38 %

• Gastos Estratégicos y Modernización Económica: 30,7 %

• Seguridad Social de los Trabajadores: 18,16 %

• Gastos Capitales: 11,40 %

• Rectificaciones: 1,96 %

En cuanto a los ingresos operativos proyectados para el próximo año, la diputada Muñoz especificó que el BCV estima percibir Bs. 35.786.974.194,58.