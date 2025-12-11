Venezuela supera las 120.000 hectáreas de palma aceitera y apunta a la sostenibilidad total de producción

El presidente de la Federación de Palmicultores de Venezuela, Luis Urbina, anunció que en Venezuela existe más de 120.000 hectáreas sembradas de palma aceitera “principalmente en Yaracuy, Monagas y Zulia, y se incorporaron también Barinas, Apure, Táchira, Mérida y Portuguesa”.

Consideró que como existe una superficie bastante significativa se debe “empezar a pensar en la sostenibilidad completa o la producción del 100 % de la palma y del consumo nacional de palma”.

En cuanto a la palma, precisó que “en el estado Zulia, en los municipios Semprún y Catatumbo, se habla alrededor de unas 80.000 hectáreas de palma, y en el eje fronterizo se puede estar hablando de 55.000, aproximadamente.

Urbina, explicó que la federación puso en práctica en 2025 planes de financiamiento, que extenderán en el 2026, para impulsar la productividad nacional, es decir, pasar de 30 % de la producción nacional a ocupar 100 % y en lo posible empezar ya a hablar de una exportación de producción”.

Indicó que tienen la capacidad para duplicar ese número y es por eso que siempre desde la federación, en conjunto con todos los integrantes de la cadena, especialmente los extractores, los industriales, estan haciendo fuerza para que se rescate la productividad”.