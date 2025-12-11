Terminal de Maracay garantiza servicio hacia las costas durante temporada navideña

Con la proximidad de las festividades decembrinas, el terminal de Maracay abrirá sus puertas entre las 3:30 y 4 de la madrugada, con el fin de garantizar la organización y el flujo de pasajeros con destino a Cuyagua, El Playón y La Ciénega.

La información fue suministrada Albert Rangel, representante de la ruta hacia Ocumare de la Costa, quien informó que el terminal central de Maracay contará con unidades disponibles desde las 5:00 de la mañana para atender a residentes, turistas y visitantes que se trasladarán al municipio Costa de Oro durante los días de asueto navideño.

Rangel, destacó que las unidades estarán operativas en los andenes previstos ofreciendo un servicio continuo para quienes decidan recibir el año nuevo en las costas aragüeñas. El costo del pasaje se mantiene en cuatro dólares al cambio en bolívares.

El vocero hizo un llamado especial a los padres y representantes que viajen con menores de edad para que gestionen con antelación los permisos exigidos por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).