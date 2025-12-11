ONU alerta de que el cambio climático amenaza el PIB mundial

“Un enfoque interconectado, que movilice a toda la sociedad y a todos los gobiernos, para redefinir la economía y el medio ambiente sigue siendo nuestra única opción ante la amenaza creciente del cambio climático#, es la advertencia del informe del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Global Environment Outlook 7 ‘Un futuro que elegimos’, que reclama un cambio de rumbo global para asegurar un planeta sano y prosperidad para todos.

Elaborado por 287 científicos de 82 países, el informe detalla los impactos devastadores que desatará el cambio climático si los países no se coordinan para transformar sistemas como la energía y la alimentación.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, indicó que se elige seguir por el camino actual, alimentar nuestras economías con combustibles fósiles, extraer recursos vírgenes, destruir la naturaleza y contaminar el medio ambiente, los daños se acumularían».

El informe advierte de que el cambio climático recortaría un 4 % del PIB mundial anual en 2050, costaría la vida a millones de personas y dispararía los desplazamientos forzoso.

Si no se aborda la crisis interconectada del cambio climático, el colapso de la Selva Amazónica y de las capas de hielo también se convertiría en una realidad cercana, mientras la disponibilidad de alimentos se reduciría y se perderían cientos de millones más de hectáreas de espacios naturales.