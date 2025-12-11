Ganaderos de Portuguesa fomentan la cría doble propósito en respuesta a las necesidades del mercado

La Asociación Civil de Ganaderos San Nicolás (ASOGASANI) fomenta la cría doble propósito en respuesta a las necesidades del mercado regional en el estado Portuguesa.

La dirigencia de ASOGASANI destaca que a través de la creación del primer mercado de compra venta de ganado en Portuguesa se busca facilitar el acceso a la alta genética para mejores rendimientos y ajustarse a la demanda de pequeños y medianos productores de la zona.

Rafael Oliveros, presidente de ASOGASANI, indicó que “por cuestiones de economía ha ido cambiando el mercado de la carne y la gente anda buscando animales pequeños por un tema de precios actualmente, y eso es lo que estamos tratando de traer. Hay un interés por un animal lechero, pero que ofrezca cualidades cárnicas. Eso va a cambiar y trataremos de adaptarnos a lo que el mercado quiera”, explicó.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la Tercera Edición de la Feria de ASOGASANI, que contó con la participación de estudiantes de ingeniería en Producción Animal de la Unellez, quienes recibieron capacitación a través de una experiencia de campo como parte de su proceso de capacitación académica.