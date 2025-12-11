Alcalde Giancarlo Di Martino anuncia bono permanente de $ 200 a funcionarios Polimarcaibo

La gestión del alcalde Giancarlo Di Martino entregó uniformes y la asignación de un bono permanente de alimentación para contribuir a la estabilidad de los agentes de la localidad.

El anuncio fue realizado por el propio alcalde Di Martino a través de sus redes sociales, destacando que esta acción materializa un compromiso asumido desde el inicio de su gestión: mejorar las condiciones laborales y sociales de los servidores públicos de seguridad.

La dotación de uniformes busca asegurar que los funcionarios cuenten con las herramientas adecuadas para el ejercicio de sus funciones, mientras que el Bono Permanente de Alimentación representa un respaldo fundamental para la economía familiar de los policías que diariamente resguardan la integridad y los bienes de la ciudadanía.

La alcaldía de Maracaibo aseguró que esta entrega es solo el comienzo de una serie de reivindicaciones destinadas a reconocer el esfuerzo y la dedicación de los funcionarios.