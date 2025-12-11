5.000 drones recrean el nacimiento de Jesús en un show de luces masivo en Texas

La ciudad de Mansfield, Texas (EEUU), fue testigo de un evento navideño espectacular y sin precedentes. Un total de 5.000 drones se elevaron al cielo nocturno para dibujar una impresionante representación luminosa del nacimiento de jesús. Este despliegue tecnológico se ha catalogado como el epicentro de la navidad más innovadora del año, superando el impacto de los tradicionales fuegos artificiales.

El show, operado por la compañía Sky Elements, utilizó drones programados con precisión para crear figuras detalladas de la virgen María, San José y el niño Jesús en el pesebre. La escena fue coronada por la estrella de Belén brillando intensamente, acompañada de animaciones de ángeles y pastores, todo sincronizado con villancicos para un toque festivo.

Este espectáculo de gran escala se consolidó como uno de los mayores despliegues de drones jamás realizados en Estados Unidos, atrayendo a miles de personas.

El público observó la secuencia en un silencio lleno de asombro antes de romper en aplausos al finalizar el evento principal.