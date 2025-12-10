Terremoto de 5,8 grados hace temblar Colombia en plena madrugada

Este miércoles 10 de diciembre, casi a las 3:30 de la madrugada, el centro de Colombia registró un seísmo de casi 6 grados, cuyo epicentro se localizó en Los Santos, Santander, según informaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En el departamento Santander pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país. El terremoto tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y se dejó sentir con intensidad durante la madrugada en amplias zonas del país, especialmente en Bogotá, justo cuando la mayoría de los ciudadanos dormía.

El temblor también se sintió en otras ciudades como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, por el momento las autoridades no han reportado daños personales ni materiales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que tras el seísmo «se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones».