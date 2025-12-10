Seis viviendas afectadas por desbordamiento de quebrada en Mérida

La fuertes precipitaciones en las últimas horas ocasionaron el desborde de una quebrada en el municipio Guaraque, del estado Mérida, que dejó al menos seis viviendas y múltiples familias afectadas por este hecho.

Dos de los inmuebles quedaron en pérdida total y mantienen la evaluación de la zona, según comentó el subdirector de Protección Civil Mérida, Mario Marquina.

«Tenemos el personal experto caminando la zona, que es bastante amplia para totalizar cuántas personas tenemos realmente afectadas», señaló el funcionaria.

Además de las viviendas el desborde ocasionó una importante pérdida de cultivos y los entes competentes ya trabajan en atender a las personas afectadas.