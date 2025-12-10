Seis científicos investigarán en centros catalanes el origen del foco de la peste porcina

Un comité científico integrado por seis expertos en Peste Porcina Africana (PPA), coordinado logísticamente por el laboratorio público Irta Cresa, comenzará esta semana la investigación del origen del brote, en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que decidan los científicos.

El Conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, ha informado de la composición de ese comité científico y, además, de que Corea del Sur ha aceptado la “regionalización” del brote de peste, lo que implica que importará producto porcino de toda España, excepto el que se produzca en un radio de veinte kilómetros en torno al foco de este episodio, en Cerdanyola del Vallés.

El comité científico, cuyos integrantes ya han comenzado a trabajar, se reunirá este miércoles por primera vez para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.

El grupo lo coordinará logísticamente el doctor Josep Usall, el director del Irta-Cresa, dependiente de la Generalitat, y su coordinadora científica será Laura Pérez, del centro de Investigación en Sanidad Animal (Cisa-Inia) de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de España y la Unión Europea y cuyo informe sobre el virus encontrado en los jabalíes muertos por ppa ha llevado a abrir esta segunda línea de investigación sobre el origen del brote.