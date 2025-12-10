Presidente Maduro llama a sesión permanente al Consejo Nacional de Economía para simplificar procesos administrativos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó este martes al Consejo Nacional de Economía simplificar los procesos administrativos que afectan a industriales y empresarios, con el objetivo de mejorar el clima de negocios en el país antes de finalizar el primer trimestre de 2026.

«Hay que construir el caminito, la estructura legal, la facilitación de los trámites», dijo el jefe de Estado durante reunión en Consejo de Economía junto a empresarios de sectores privados y públicos.

El mandatario instruyó al equipo económico, incluyendo a la Ministra de Finanzas, a trabajar en sesión permanente con el Consejo Nacional de Economía.

“La orden que doy debe cumplirse de inmediato, en sesión permanente con este Consejo Nacional de Economía, un plan para más tardar el primer trimestre de 2026, para simplificar en taquilla única y trámite único, todo el proceso que tienen que vivir industriales y empresarios del país”.

Aunque el objetivo es reducir la carga real de trámites, los industriales han reconocido la simplificación de más de un tercio de los procesos (que pasaron de 105 a 65); no obstante, el presidente considera que la cifra actual sigue siendo inaceptable.