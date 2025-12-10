Asoquim: 56 % de las empresas del sector químico reportó incrementos de producción en comparación con 2024

De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura de Asoquim, correspondiente al tercer trimestre del año, 56 % de las empresas del sector químico reportó incrementos de producción en comparación con 2024.

Durante el tercer trimestre del año, el sector químico nacional logró una mejora en su actividad que se reflejó en un aumento del volumen de ventas, de la cartera de pedidos y de la producción, según la encuesta de Coyuntura correspondiente a este lapso realizada por la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM).

Se trata de una tendencia que puede mantenerse e incluso impulsarse, según explicó el presidente del gremio, Reinaldo Gabaldón, quien explicó que es indispensable permitir el libre acceso a las divisas para la importación de insumos, controlar el comercio ilícito de productos químicos importados y racionalizar el marco fiscal.

Subrayó que el potencial de crecimiento es amplio, pues el mismo estudio indica que casi 70 % de las empresas trabajan por debajo del 40 % de su capacidad instalada.

Por ello, Gabaldón insistió en la necesidad de avanzar en la definición de políticas públicas que permitan reactivar en forma sostenida a una industria capaz de generar crecimiento, empleo y riqueza para la nación.