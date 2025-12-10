Ascienden a 921 los fallecidos por las inundaciones en Indonesia

Las autoridades de Indonesia elevaron a 921 los fallecidos por las inundaciones que azotan el norte de la isla Sumatra.

Los equipos de búsqueda y rescate aún tratan de localizar a otras 392 personas desaparecidas entre las montañas creadas por el lodo, que llegan a cubrir casas enteras en algunas de las regiones más afectadas. En las zonas más remotas y donde todavía no hay acceso por tierra, los equipos usan drones y helicópteros para transportar víveres.

Por su parte el presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó este domingo la provincia Aceh, donde anunció varias medidas de ayuda económica para los afectados. Entre ellas que las deudas se condonan porque se trata de un evento extraordinario.

Ademas destacó que seguirán trabajando para atender a todos los afectados junto a los equipos de rescate que han realizado un trabajo de suma importancia ante la emergencia que ha dejado hasta el momento 921 fallecidos.