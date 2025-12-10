Agricultores denuncian riesgo al pasar por puente de madera debido a colapso de la carretera en Bolívar

En el sector campesino Las Dos Ceibas, en el estado Bolívar, los agricultores denuncian que trasladan su mercancía a través de un débil puente de madera debido al colapso de la carretera.

Atención urgente y reparación de la carretera es lo que están solicitando más de 70 agricultores y 300 familias del asentamiento campesino las dos ceibas, del estado bolívar.

El tramo de la vialidad se desplomó hace un par de meses producto de las lluvias y crecidas de quebradas, pero hoy es un improvisado puente de madera por el que transitan a diario camiones con hortalizas y los niños que van a la escuela.

Sin embargo, no es ese el único tramo de la carretera que se ha desplomado, el agricultor víctor vera, contó que el sábado pasado volcó un camión que trasladaba la cosecha de la semana hacia los mercados. Aseveró que se perdió parte de la mercancía y hubo heridos.