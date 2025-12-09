Un año después de su reapertura Notre Dame supera en visitantes al Louvre y la Torre Eiffel

Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con 11 millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel.

Especialistas en turismo indicaron que desde que el arzobispo Laurent Ulrich proclamara «¡Notre Dame, abre sus puertas!» en la noche del 7 de diciembre de 2024, en una solemne ceremonia con mandatarios de todo el mundo, la curiosidad por el renacimiento del templo junto al sena ha llevado a algo más de 30.000 personas a traspasar su umbral cada día, llegados de todos los continentes, ya fuera por motivos religiosos o meramente turísticos.

Por su parte la iglesia católica francesa, que prefiere mantenerlo como un sitio de acogida universal y abierto al mundo, se ha resistido a imponer este canon, incluso tras los elevados costes del proyecto de restauración, que el estado presupuestó en 700 millones de euros.

La gratuidad explica en parte el éxito de visitantes, con cifras que ponen a notre dame por encima del resto de grandes atractivos monumentales de la ciudad de la luz, como la Torre Eiffel (7 millones), el palacio de versalles (8,4 millones) o el museo del Louvre (casi 9).

De hecho, la ponen al mismo nivel que la basílica de San Pedro en El Vaticano, con once millones. Pero aún está lejos del monumento más visitados del mundo, que es la ciudad prohibida de Pekín, con 17 millones de turistas anuales.