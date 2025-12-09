Papa León XIV visita por primera vez la plaza de España para el tradicional homenaje a la Virgen María

Por primera vez desde el inicio de su pontificado, el papa León XIV acudió a la plaza de España para participar en el tradicional acto de veneración a la Virgen María en la solemnidad de la Inmaculada Concepción.

El pontífice elevó una oración especial y presentó una ofrenda de rosas blancas ante el monumento mariano.

Acompañado por autoridades eclesiásticas y seguido por miles de fieles, el santo padre dirigió una oración especial dedicada a la virgen y depositó a sus pies una ofrenda de rosas blancas, símbolo de pureza y devoción.

Ante los fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, León XIV recordó durante el rezo del Ángelus que este 8 de diciembre la iglesia celebra con alegría que “el Padre Celestial quiso a María íntegramente inmune de la mancha del pecado original”.

El pontífice explicó que “el Señor concedió a María la gracia extraordinaria de un corazón totalmente puro, en vista de un milagro aún mayor: la venida al mundo, como hombre, de Cristo Salvador”.

Añadió que este don pudo dar fruto porque la joven de Nazaret lo acogió libremente, respondiendo con total disponibilidad al proyecto divino.