Clínica de Prevención de la SAV realizó pesquisa urológica para combatir el cáncer de próstata

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), llevó a cabo recientemente en su Clínica de Prevención una jornada masiva de pesquisa urológica, buscando contrarrestar el hecho de que el cáncer de próstata sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad oncológica en el hombre venezolano.

La doctora Johanna Arias, uróloga de este centro de salud, indicó que la jornada evaluó a cerca de 100 pacientes mediante la revisión del Antígeno Prostático (PSA) y el examen físico, buscando descartar sospechas tempranas.

Dejar de lado los tabúes

Por su parte, la doctora Natalia Otaño, Jefe del Servicio de Urología de la Clínica de Prevención SAV, enfatizó la importancia de normalizar el despistaje. Desmitificó las creencias erróneas alrededor de los exámenes: el PSA es una simple toma de sangre que no requiere ayuno ni restricciones previas.

Aclaró que el tacto rectal, alrededor del cual existe un gran tabú donde los pacientes “piensan que van a perder la hombría” por hacérselo, es “un examen físico muy sencillo, dura aproximadamente unos 5 segundos, no es doloroso, no tiene por qué ser traumático”.

Ambas especialistas notaron un incremento en la afluencia de pacientes este año, señalando que la creciente conciencia, así como el apoyo activo de las parejas y familiares son cruciales para que los hombres venzan el miedo al chequeo.

Llamado a la prevención

La urgencia de estas jornadas radica en el contexto local: “Lo que nosotros vemos cotidianamente es que cuando diagnosticamos al paciente con enfermedades avanzadas, que no son curables”, lamentó la Dra. Otaño.

Es importante siempre tener en cuenta que la detección temprana permite acceder a un amplio abanico de tratamientos. El cáncer de próstata es altamente curable y, aun en casos incurables, la sobrevida es alta con manejo y tratamiento adecuado, así como la calidad de vida para el paciente.

Por esta razón, la doctora Arias refuerza el mensaje principal de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela: “Que acudan a las consultas, que el tacto rectal no les va a quitar la hombría, pero sí les va a salvar la vida”.