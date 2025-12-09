Cañicultores de Aragua y Carabobo reportan alza de 20 % en producción de azúcar en 2025

La Asociación de Cañicultores de Aragua y Carabobo (SOCARAGUA), estima un notorio aumento en la producción de azúcar durante el año 2025.

Aragua, uno de los estados líderes en la producción de caña de azúcar en venezuela, contribuye significativamente al crecimiento nacional del sector azucarero, impulsado siembras y alianzas con centrales como el palmar y montalbán, resultando en un alza estimada de 17 % a 20 % en la molienda local para la zafra 2025-2026.

Por otra parte, Luis Pérez, presidente de Socaragua manifestó que marca una tendencia de alza en la producción de la caña a nivel nacional.

“Tenemos un estimado de más de 500.000 toneladas de azúcar, exitoso en este momento porque el cultivo de la caña se viene aumentando la producción a nivel nacional entre 17 % y un 20 % interanual”.

Por su parte, Eugenio Rodríguez, vicepresidente de Socaragua, llamó a las autoridades para que se priorice la presencia del azúcar nacional en los anaqueles de los mercados y supermercados del país.