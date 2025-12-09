Bomberos de Roma una vez más rinden homenaje a la Virgen Inmaculada Concepción

La imagen que se encuentra ubicada en la plaza España recibió una corona de flores en una emotiva y silenciosa ceremonia llena de respeto y devoción por parte de los bomberos y de las personas que presenciaron el acto de fe.

Una de las fiestas marianas más importantes del mundo católico, dedicada a María, madre de Jesús, símbolo de pureza y esperanza.

En Roma uno de los bomberos asciende hasta lo alto de la estatua de la virgen, a 27 metros de altura, para colocar una corona de flores, antes del saludo del papa. Un gesto cargado de valentía, respeto y devoción que marca, además, el inicio oficial de las celebraciones navideñas.