Min. Transporte insta a fortalecer una economía sustentable basada en la “Venezuela Azul”

El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, destacó la importancia de fortalecer una economía sustentable basada en el aprovechamiento racional de los recursos marítimos, una visión conocida como Venezuela Azul, señalando la necesidad de unir esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar este desarrollo.

Indicó que “se debe dar rumbo al desarrollo de nuestra economía para un verdadero aprovechamiento racional y sustentable (…) con la coordinación de los entes públicos y el sector privado, y así garantizar que las políticas en materia de desarrollo del pais sea racional”.

Durante su intervención en el espacio acuático de la Expo Transporte Venezuela 2025, el ministro indicó que estas políticas de la Venezuela Azul “deben ser asumidas por toda Venezuela”, porque casi el 90 % de los espacios marítimos corresponden a los espacios continentales.